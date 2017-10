IGGÖ wehrt sich gegen “schmutzige Kampagne”

IGGÖ will sachliche Diskussion - © APA (dpa/Archiv)

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) wehrt sich gegen die Ergebnisse der Studie “Die Rolle der Moschee im Integrationsprozess”. “Unsere Moscheen leisten hervorragende Integrationsarbeit”, betonte die Organisation am Dienstag. Hier werde eine “schmutzige Kampagne” gegen die Muslime in Österreich geführt, wurde kritisiert.