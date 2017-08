Identitären-Schiff mit Maschinenschaden vor Libyen

Die C-Star erlitt einen Maschinenschaden - © APA (AFP)

Eigentlich will die rechtsextreme Mission “Defend Europe”, mit Österreichern an Bord, im Mittelmeer Flüchtlinge an der Überfahrt nach Europa hindern und dazu NGO-Schiffe blockieren. Nun erlitt die von den “Identitären” gecharterte “C-Star” aber offenbar einen Maschinenschaden und ausgerechnet eine Hilfsorganisation soll am Freitag von der EU-Mission Sophia beauftragt worden sein, ihnen zu helfen.