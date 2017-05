Identitäre sammeln Geld für “Anti-NGO”-Flotte im Mittelmeer

Identitäre wollen Rettungsschiffe schon beim Auslaufen behindern - © APA (AFP)

Aktivisten der Identitären Bewegung in Österreich und in Italien starten eine europaweite Spendensammelaktion mit dem Ziel, eine kleine Schiffsflotte zu finanzieren. Damit soll mit Störaktionen in italienischen Häfen die Abfahrt von NGO-Schiffen gestoppt werden, die Flüchtlinge im Mittelmeer retten.