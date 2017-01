Ideen für ein gutes Miteinander

Dornbirn. Wer interessiert ist an einem guten Miteinander in der Stadt Dornbirn und sich dafür engagieren möchte, kann seine Ideen ab sofort aktiv einbringen. Ab Montag, 16. Jänner 2017 startet Dornbirn mit einer monatlich stattfindenden Projektwerkstatt. Die Projektwerkstatt ist ein strukturiertes, moderiertes Format, in dem an diversen Projekten geschmiedet wird. Sie ist ein offener Lern- und Begegnungsort und Platz, um sich kennenzulernen und zu vernetzen. Die Projektwerkstatt bietet Raum, in dem Interessierte zwanglos zusammen kommen und wo Bürger, Verwaltung und Politik gemeinschaftlich an Projekten arbeiten.

Projekte melden

Wer bereits eine Projektidee hat oder andere in der Entwicklung eines Projektes konstruktiv unterstützen möchte, kann sich melden unter projektwerkstatt@dornbirn.at. Weitere Infos unter www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/buergerbeteiligung/projektwerkstatt/

Projektwerkstatt Dornbirn

Montag, 16. Jänner 2017, 17 bis 20 Uhr

Stadtbücherei Dornbirn, Obergeschoss

Schulgasse 44

Weitere Termine: 27. Februar, 20. März, 10. April, 15. Mai, 19. Juni 2017 jeweils von 17 bis 20 Uhr