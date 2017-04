„Ich würde mit mehr Geld starten“

Rohstoffe bestellen, abfüllen, Tiegel mit Etiketten bekleben, dazwischen Telefon abheben, die abgefüllten Tiegel per Post versenden, und und und. Seit über einem Jahr sieht so das Arbeitsleben der Jungunternehmerin Alena Flatz aus. Sie hat den Weg in die Selbstständigkeit gewagt und verkauft in ihrem Onlineshop www.mynaturecosmetic.at Naturkosmetikprodukte an. Das Besondere daran ist, dass es sogenannte Do-it-yourself- Toolkits sind. Das heißt die Kundin – 99 % sind Frauen – bekommt keine fixfertigen Cremen, sondern mischt sie selber an. Und seit sie bei der Puls4-Start-Up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ ihr Unternehmen vorgestellt hat, gehen die Kundenbestellungen bei ihr ein. Und zwar so viele, dass es zu einer kurzen Wartezeit für die Bestellerinnen gekommen ist. „Auf diesen Ansturm war ich gar nicht vorbereitet. Es sind etwa 1000 Bestellungen für ihre Naturkosmetikprodukte eingegangen“, erklärt die Jungunternehmerin. Damit sie aber künftig die Bestellungen schneller bearbeiten kann, kooperiert die 27-jährige Feldkircherin mit dem Traditionsunternehmen Helfe- Labor in Feldkirch. Dort hat sie einen eigenen Arbeitsplatz und wird vom Helfe- Team unterstützt.

Schnell reagieren

Diese Kooperation und die schnelle Reaktion auf geänderte Bedingungen sind Alena Flatz gleich mit in die Gründungswiege gelegt worden. Gestartet ist die Feldkircherin mit einem Kapital von 1000 Euro, das ihr ihr Vater zur Verfügung gestellt hat. Die Selbstständigkeit war für Alena Flatz ein langer Prozess, in den sie hineingewachsen ist. Die Idee zur Herstellung von Naturkosmetik ist der Jungunternehmerin gekommen, als sie für ihre Problemhaut keine passende Kosmetik fand. Sie bekam daraufhin den Tipp, selbst zu mischen. Was folgte war eine Entwicklungszeit von einem Jahr für die Cremen und drei Jahren für das Shampoo. Der Gedanke, anderen zu einem besseren Wohlbefinden zu verhelfen, beflügelte sie dazu, ihre Produkte online zu verkaufen.

Ein ständiges Auf und Ab

Bevor es in die Selbstständigkeit ging, ließ sie sich vom Gründerservice der Wirtschaftskammer beraten. „Das Gründerservice hat mich in meiner Situation abgeholt und gut beraten. Was ich schade finde, ist, dass es zwar vereinzelte Infos gibt, aber es gibt keinen bundeslandspezifischen, gebündelten Ratgeber“, so die Jungunternehmerin. Trotz der guten Vorbereitung gab es immer wieder Situationen, mit denen sie nicht gerechnet hatte. So dauerte die Suche nach geeigneten Lieferanten etwa ein Jahr. Da sie sich mit einem bescheidenen Startkapital in die Selbstständigkeit gewagt hat, musste sie auch immer warten, bis etwas Geld für den weiteren Entwicklungsschritt übrig blieb – beispielsweise für den Etikettendruck. „Das Leben als Selbstständige ist ein ständiges Auf und Ab. Ich musste erst lernen, einen kühlen Kopf zu bewahren, schnell zu reagieren und problemorientiert zu arbeiten. Und an was ich mich noch gewöhnen muss, ist, dass ich komplett für alles verantwortlich bin“, schildert Alena Flatz. Trotzdem würde sie noch einmal selbstständig werden. „Das Einzige was ich jetzt anders machen würde, wäre mit mehr Geld zu starten“, erklärt Alena Flatz nach einem Jahr Selbstständigkeit. Die positiven Kundenrückmeldungen spornen sie an, weiterhin um ihre Firma zu kämpfen.