„Ich halte nichts von Kirchturmdenken“

Bürgermeister Gerhard Beer im Heimat-Interview über geplante Projekte, zukünftige Herausforderungen und regionale Zusammenarbeit.

Mit welchen Themen bzw. Projekten beschäftigen sich die Gemeindeverantwortlichen derzeit in Hittisau?

Was ist im Bereich der Schulen geplant?

Beer: Hier steht ein riesiges Sanierungsprojekt an, das den gesamten Schulcampus mit Volksschule, Mittelschule und Polytechnischer Schule umfasst. Das Projekt wird im Schulsprengel Hittisau, Riefensberg und Sibratsgfäll gemeinsam umgesetzt. Derzeit läuft ein Architekturwettbewerb, der auf große Resonanz stößt. Die größte Herausforderung besteht darin, die bestehende Bausubstanz der zwischen 20 bis 40 Jahre alten Gebäude mit den neuen räumlichen und pädagogischen Anforderungen in Einklang zu bringen. Für die Sanierung und Neugestaltung des Schulcampus rechnen wir mit einem Investitionsvolumen von bis zu 24 Millionen Euro. Aktuell gehen wir von einem Baubeginn im Sommer oder Herbst 2020 aus.

Beer: Bereits 2015 haben wir einen Wettbewerb zur Zentrumsgestaltung durchgeführt, jetzt gehen wir in die Umsetzungsphase. Als erster Schritt wird das jetzige Kriegerdenkmal abgetragen und durch eine neue Gedenkstätte ersetzt. In einer Arbeitsgruppe mit Pfarre und Kameradschaftsbund wurde eine tolle Lösung gefunden, die bereits im Herbst umgesetzt wird. Die Gedenkstätte wird als Mauer mit Namenstafeln gestaltet. Darauf wollen wir nicht nur der Soldaten gedenken, die im Krieg gefallen sind, sondern auch den zivilen Opfern wie jenen, die durch die NS-Euthanasie zu Tode gekommen sind.

Welche Bedeutung hat ein Kriegerdenkmal in der heutigen Zeit?

Beer: Es wird eine moderne Gedenkstätte, kein Heldendenkmal. Ich denke, dass wir die Verpflichtung haben, die nachfolgenden Generationen zu sensibilisieren für das, was Krieg alles anrichten kann und die Opfer nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Beer. Der Dorfplatz rund um den Brunnen soll ein Ort der Begegnung werden – für einen Parkplatz ist er viel zu schade. Doch jetzt sind die Projekte im Bereich Bildung und Soziales vorrangig. Auch der Kindergarten muss aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen über den Sommer erweitert werden. Im Bereich der Pflege steht auch Einiges an – sie muss aufgrund der Begebenheiten neu ausgerichtet werden. Hier gehen die Überlegungen in alle Richtungen. Wir sind sehr glücklich mit Benevit als Partner, aber das Gebäude des Pflegeheims ist in die Jahre gekommen und wir denken über eine Sanierung und Erweiterung nach. Die Alternative der Pflege daheim sollte gleichzeitig forciert werden.