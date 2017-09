“Ich brauche keinen Märchenprinzen” – Italienerin feierte Single-Hochzeit

70 Gäste wurden zu einem Hochzeitsfest in einem eleganten Restaurant bei Mailand eingeladen, in dem die Fitness-Trainerin im weißen Kleid und mit Blumenbouquet in der Hand erschien.

Klassische Hochzeit nur ohne Bräutigam

Ein Freund las das Hochzeitsgelöbnis. Im Restaurant wurde eine Hochzeitstorte angeschnitten, auf der lediglich die Figur der Braut stand. Messi trug natürlich einen Ehering. “Es war in allen Aspekten eine klassische Hochzeit, nur fehlte der Bräutigam. Ich bin die erste Single-Braut Italiens”, scherzte die attraktive Blondine, die 10.000 Euro für das Fest ausgab. Bilder von der “Trauung” verbreiteten sich rasch in italienischen Medien.

“Man braucht keinen Märchenprinzen, um glücklich zu sein”

Mit ihrer Single-Hochzeit will Messi eine klare Botschaft entsenden. “Man muss in erster Linie sich selbst lieben. Man braucht keinen Märchenprinzen, um glücklich zu sein. Sollte ich einen Mann finden, mit dem ich das Leben verbringen kann, wird mich das glücklich machen. Mein Glück hängt jedoch nicht von einem anderen Menschen ab”, betonte die Single-Braut, die jetzt allein ihre Hochzeitsreise beginnt.

APA