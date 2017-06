IAW17 mit Marko Tovilo: “Geschlafen wird erst, wenn alles funktioniert!”

IAW-Panel "Digitale Perspektiven" mit Marko Tovilo

Nicht nur die Location der größten Digitalkonferenz am Bodensee – der #IAW17 – ist neu. Auch am Konzept haben wir einige spannende Änderungen vorgenommen. In einem einstündigen Panel zum Thema “Digitale Perspektiven”, werden sechs Unternehmen aus der Region ihre Best-Practice-Modelle präsentieren. Die ersten 10 Minuten gehören Marko Tovilo von der Bregenzer Digitalagentur TOWA.