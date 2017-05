Hypo Tirol erhielt Lizenz fÃ¼r deutsche Liga

Hypo-Manager Kronthaler glückte sein Vorhaben - © APA

Österreichs Herren-Volleyballmeister Hypo Tirol wechselt definitiv in die deutsche Volleyballliga (VBL). Der Antrag auf Wildcard in Kooperation mit dem TSV Unterhaching ist von der VBL positiv beschieden worden. Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, so der Name der Mannschaft, erhielt die Lizenz unter Auflagen, kann aber die Zehnerliga komplettieren.