Hypo-Prozess “Hilltop”: Kulterer bekennt sich nicht schuldig

Der Hypo-Untreueprozess rund um die Projekte “Hilltop” und “Blok 67” ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt worden. Ex-Vorstand Wolfgang Kulterer bekannte sich in seiner Einvernahme am Vormittag, die sich um den Immobilien-Deal “Hilltop” in Kroatien drehte, nicht schuldig.