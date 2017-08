Am Donnerstag hatte der Hurrikan die Stufe zwei und befand sich vor der Westküste Afrikas. Der Wirbelsturm bewege sich direkt in Richtung der südlichen Karibik zu, erklärte das NHC. Laut dem Meteorologen Craig Setzer kann noch nicht vorausgesagt werden, ob auch Florida oder der Golf von Mexiko betroffen sein werden. In Texas hatte am Freitag vergangener Woche der Hurrikan “Harvey” Verwüstungen und schwere Überschwemmungen angerichtet.

(APA/ag.)