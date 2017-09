"Irma" nähert sich der Karibik - © APA (AFP/NASA)

Hurrikan “Irma” nimmt über der Karibik weiter an Fahrt auf. Der Wirbelsturm der Kategorie drei näherte sich am Montag mit Windgeschwindigkeiten von 195 Stundenkilometern dem Osten der Karibik und dürfte bis Mittwoch bedrohlich an Stärke zulegen, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA am Montag mitteilte.