Hurrikan “Irma” könnte Versicherer 50 Mrd. Dollar kosten

Der Hurrikan “Irma” hat Branchenexperten zufolge hohe Kosten für die Versicherungsbranche verursacht. Die versicherten Schäden in den USA und der Karibik könnten zwischen 32 und 50 Milliarden Dollar (zwischen 26,75 Mrd. Euro und (41,80 Mrd. Euro) liegen, erklärte der Fachdienst Air Worldwide am Freitag in einer aktualisierten Schätzung.