“Hunger Games”-Themenpark in Dubai

“The World of The Hunger Games” ist ein Mini-Freizeitpark im “Lionsgate”- Teil des Parkes mit Attraktionen inspiriert von Hollywood. Die Ideen zu den Attraktionen stammen aus der “Hungerspiele”-Triologie von Suzanne Collins.

Experience the movies you love like never before! Are you ready for the launch of #TheWorldOfTheHungerGames? Book: https://t.co/V5nROLRmsi pic.twitter.com/bAw98mIPOU

— MOTIONGATEDubai (@motiongateDubai) 20. Oktober 2017