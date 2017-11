Hundestaffel sucht Phillip Mock (34) aus Rankweil

Seit Freitag wird der 34-jährige Rankweiler Phillip Mock schon vermisst. Nun wird auch mit einer Hundestaffel gesucht.

Die Suche musste am Sonntag bereits aufgrund des Unwetters abgebrochen werden. Heute jedoch geht es für Einsatzleiter Werner Ender und seinem Team aus Hunden und Menschen in den verschneiten Wald von Rankweil. Sie sind fieberhaft auf der Suche nach dem vermissten Phillip Mock, wie VOL.AT bereits berichtete . Wie eine Hundestaffel arbeitet und ob es bereits Fortschritte im Fall von Phillip gibt, erzählt Ender im Video-Interview mit VOL.AT.

Update:

Laut der Schwester des Vermissten, sollte Phillip zuletzt in Langen in Bregenz am Sonntag um 18:00 gesichtet worden sein