Hunderttausende Pilger feiern Ashura-Fest in Kerbala

Zu dem Fest gehören für viele auch Selbstverletzungen - © APA (AFP)

Hunderttausende Schiiten sind am Sonntag zum Ashura-Fest in die irakische Stadt Kerbala gepilgert. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen kamen die Gläubigen zum Gedenken an Imam Hussein, einen Enkel des Propheten Mohammed, in der heiligen Stadt zusammen. Zahlreiche Pilger nutzten den Feiertag auch, um gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen im kurdischen Nordirak zu protestieren.