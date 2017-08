Hunderttausende bei Street Parade in Zürich

Zürich feiert größte Techno-Party der Welt - © APA (Keystone)

Aufwendige Verkleidung oder nackte Haut: Ein Dresscode fehlte bei der 26. Street Parade in Zürich am Samstag gänzlich. Bis zum Abend wurden 700.000 bis 900.000 Raver zu dem lautstarken Umzug unter dem Motto “Love never ends” erwartet. Er gilt – nach dem Ende der Loveparade in Deutschland – als größte Techno-Parade der Welt. Die Organisatoren und Besucher wollen für Liebe und Toleranz werben.