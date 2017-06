Hunderte Soldaten erlitten Vergiftung in türkischer Kaserne

Im Zusammenhang mit dem Vorfall seien 21 Mitarbeiter des Cateringbetriebes festgenommen und der Vertrag mit der Firma gekündigt worden. Die Vergiftungen seien am Vorabend nach dem Abendessen aufgetreten.

Laut DHA ist dies bereits der vierte Fall einer schweren Lebensmittelvergiftung in einer Kaserne der Provinz Manisa in vier Wochen. Am 23. Mai war ein Soldat nach Angaben der Tageszeitung “Hürriyet” an den Folgen einer Salmonellenvergiftung gestorben. Damals waren mehr als 1.000 Soldaten erkrankt.

(APA/dpa)