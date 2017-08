Hunderte nach Unruhen um Guru-Urteil in Indien festgenommen

Bei den Unruhen in Panchkula im nordindischen Bundesstaat Haryana waren am Freitag jüngsten Zahlen zufolge mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen und etwa 250 verletzt worden. Am Samstag sei die Lage angespannt gewesen, aber unter Kontrolle, sagte der Polizeichef von Haryana, BS Sandhu. Als Vorsichtsmaßnahme setzte die indischen Eisenbahngesellschaft bis Montag mehr als 500 Züge aus, die durch Haryana und den angrenzenden Bundesstaat Punjab fahren.

Der 50-jährige Ram Rahim war am Freitag wegen der Vergewaltigung zweier Anhängerinnen im Jahr 2002 schuldig gesprochen worden, am Montag soll das Strafmaß bekannt gegeben werden. Mehr als 100.000 seiner Verehrer waren zu dem Prozess nach Panchkula angereist. Nach Bekanntgabe des Schuldspruchs kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Der Guru wurde per Hubschrauber aus der Stadt ausgeflogen.

Ram Rahim ist ein selbsternannter Heiliger und Anführer der spirituellen Organisation “Dera Sacha Sauda” (etwa: “Sekte des wahren Geschäfts”), die auch politischen Einfluss hat. Die Gruppe, die zu keiner größeren Religion gehört, hat nach eigenen Angaben 60 Millionen Mitglieder.

