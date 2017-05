Hunderte Moskauer demonstrieren gegen Unterdrückung

Mindestens 1.000 Menschen demonstrierten - © APA (AFP)

Mit einem Marsch am fünften Jahrestag der Massenproteste in Moskau haben russische Regierungsgegner gegen Repression und Willkür demonstriert. Nach Angaben des Innenministeriums gingen rund 1.000 Menschen auf die Straße, unabhängige Beobachter zählten knapp 3.000 Teilnehmer. Es sei zu keinen Zwischenfällen auf den genehmigten Routen gekommen, meldete die Agentur Interfax am Samstag.