Hunde Guru in Meiningen zu Gast

Meiningen. (mima) José Arce hat mittlerweile drei bekannte Bücher über Hunde geschrieben und ist auch aus dem TV bekannt, er wird gerne als “Der Hundeflüsterer von Mallorca“ bezeichnet. In einem speziellen Seminar und Workshop gibt er nun seine Erfahrung auch im Ländle weiter.

Nach dem Vorbild der Natur

Dazu ist José Arce am 2. und 3. September im Hundezentrum Rheintal zu Gast und bietet für 12 ausgewählte Teilnehmer ein Spitzen Seminar. Mit seiner faszinierenden Art und seinem intuitiven Zugang zu Hunden erklärt José Arce sehr einfach und klar, seine Methode, eine innige Beziehung zwischen Mensch und Tier zu schaffen – und erklärt, wie man sie spielend einfach umsetzt, wie der Mensch eine Beziehung zu seinem Tier aufbauen kann und so ein entspannter Umgang miteinander möglich wird. Dabei richtet er sich nach dem Vorbild der Natur, orientiert sich am Zusammenleben der Hunde sowie an den natürlichen zwischenhündischen Beziehungen und überträgt diese Grundsätze auf die Kommunikation zwischen Mensch und Hund.

Europaweit gefragt

Der spanische Hundeexperte José Arce – bekannt aus dem SAT1-Fernsehen und als Autor – lebt mit seinem Hunderudel auf der Baleareninsel Mallorca. Mit Sensibilität und Feingefühl geht er seit vielen Jahren seiner Berufung und seiner eigenen, unkonventionellen Methode im Umgang mit Hunden nach. Europaweit gibt er Seminare und Workshops und löst Probleme mit Hunden, bei denen andere schon aufgegeben haben. Sein Credo: Respektiere die Natur des Hundes.