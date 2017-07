Als Storm, so der Name des Hundes, das Rehkitz bemerkt, packt er es am Nacken und bringt es sicher an den Strand von Port Jefferson Harbor in Long Island bei New York. Dort stupste der Golden Retriever das total erschöpfte Kitz mehrfach an. Das Tierheim, aus dem Storm einst geholt wurde, nahm das Rehkitz auf – es gehe ihm gut.