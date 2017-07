Der vierjährige Bub wurde schwer verletzt - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Ein vierjähriger Bub ist Mittwochabend in der Weststeiermark von einem Hund in die Unterlippe gebissen und schwer verletzt worden. Das Kind wurde vom Roten Kreuz in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht. Laut der Mutter des Kleinen soll der Dackelmischling gleich bei der Ankunft am Hof des Besitzers zugeschnappt haben, schilderte die Polizei am Donnerstag.