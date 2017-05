Schick (Mitte) erzielte den Siegestreffer - © APA (Keystone)

Die Young Boys Bern haben am Sonntag in der Schweizer Fußball-Meisterschaft den Schlager gegen Meister FC Basel mit 2:1 gewonnen. Matchwinner für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter war Thorsten Schick, der in der 42. Minute eingewechselt wurde und in der 52. Minute den Siegestreffer erzielte. Vize-Meister Bern liegt vor den ausstehenden drei Runden aber 18 Punkte zurück.