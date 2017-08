Hüseyin Tabaks Doku über Yilmaz Güney beim Toronto Filmfest

Große Ehre für Hüseyin Tabak - © APA (AFP)

Große Ehre für Hüseyin Tabak: Der in Wien lebende kurdisch-deutsche Regisseur wurde mit seinem Dokumentarfilm “Die Legende vom hässlichen König” (englischer Titel: “The Legend of the Ugly King”) zum renommierten Toronto Film Festival (7. bis 17. September) eingeladen. Der Film feiert im Rahmen der Sektion “TIFF Docs” seine Weltpremiere, gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.