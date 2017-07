Hubschrauberpilot appellierte an Maduros Gegner

Perez fordert zum weiteren Widerstand gegen Maduro auf - © APA (AFP/OR producciones cine y TV)

Der Hubschrauberpilot, der für den Granatenangriff auf das Oberste Gericht Venezuelas verantwortlich sein soll, hat sich in einer neuen Videobotschaft an die Gegner von Staatschef Nicolas Maduro gewandt. “Der Moment unseres Erwachens ist gekommen”, verkündete der Ex-Polizist Oscar Perez in dem Video, das am Dienstagabend (Ortszeit) über soziale Medien verbreitet wurde.