Hubschrauber in Tirol von Windböe erfasst und umgekippt

Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstag bei einem Einsatz bei der Erzherzog-Johann-Hütte am Großglockner von einer Windböe erfasst worden und umgekippt. Der Heli hatte eine Person mit gesundheitlichen Problemen an Bord genommen und wollte gerade starten, als die Maschine von der Windböe erfasst wurde, teilte die Flugrettung mit.

Crew und Pilot blieben ersten Informationen zufolge unverletzt. Auch der Patient zog sich keine weiteren Verletzungen zu. Der Vorfall hatte sich gegen 20.30 Uhr ereignet. Wann der Hubschrauber, der auf der Seite lag, geborgen werden kann, stand zunächst noch nicht fest. (APA)