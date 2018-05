Hubert von Goisern stiftet Kulturpreis

Der Musiker Hubert von Goisern will "Talent und Beharrlichkeit" fördern und hat deswegen einen eigenen Kulturpreis ausgerufen. Damit sollen "außerordentliches Engagement und Leistungen im Bereich Kunst und Kultur" prämiert werden, wie auf seiner Webseite zu lesen ist. Jährlich ist die Auszeichnung mit 10.000 Euro dotiert und kann an eine bis maximal fünf Personen gehen.

“Ich selbst wurde in meinen mittellosen Anfangszeiten von vielen Leuten unterstützt”, hält von Goisern in einem kurzen Statement fest. “Und diese Leute taten das, weil sie an das glaubten, was ich mache. So will ich das auch halten: Mit dem Preis will ich Menschen unterstützen, die sich künstlerisch auf eine Art und Weise mit der Welt auseinandersetzen, die ich für spannend und wichtig halte.” Ein besonderes Augenmerk des Preises soll auf den Raum Salzburg und Oberösterreich gelegt werden.