HTL Rankweil und Sportgymnasium Dornbirn in der Leichtathletik vorne

Bei recht eisigen Temperaturen gingen die LM LA der Oberstufen in Lustenau über die Bühne. Bei den Mädchen siegte das Team des Schulsportmodell Sportgymnasium Dornbirn, bei den Burschen setzte sich die Mannschaft der HTL Rankweil durch. Herzliche Gratulation. Die siegreichen Mannschaften vertreten das Ländle bei der Heim-Bundesmeisterschaft am 22. Juni in Lustenau!

Vielen Dank an die Landesreferentin Katharina Schelling und ihr OK-Team.

Mädchen – Sportgym Dornbirn (von li) Gonner Savannah – Paulitsch Jennifer – Marent Annalena – Posch Lisa Lehrer: Stockklauser Thomas

Burschen – HTL Rankweil (von li.) Kobolt Pascal – Bertschler Martin – Zech Lukas – Fröhlich Clemens – Bertschler Daniel – Ritter Luca Lehrer: Winkler Hubert