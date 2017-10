Nach Sieg gegen die Yankees geht es nun gegen die Dodgers - © APA (AFP/GETTY)

Die Houston Astros stehen zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in der Finalserie um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga (MLB). Das entscheidende siebente Spiel der Halbfinalserie gegen die New York Yankees gewannen die Texaner am Samstag (Ortszeit) mit 4:0. In der Best-of-7-Serie setzte sich das Team mit 4:3 durch.