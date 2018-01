Hoteliers in Venedig entschädigen "geneppte" Touristen

Der Verband der venezianischen Hoteliers hat vier japanischen Touristen zwei kostenlose Übernachtungen in einem vier oder einem fünf Sterne-Hotel angeboten. Dies solle als Entschädigung dafür gelten, dass die vier japanischen Studenten in einem einfachen Restaurant der Lagunenstadt 1.100 Euro für vier Koteletts, vier Fischplatten und ein Mineralwasser zahlen mussten.

“Dieser Vorfall schadet dem Ansehen der Stadt. Daher haben wir beschlossen den vier Touristen, die in unserer Stadt diese unschöne Erfahrung erlebt haben, zwei Nächte in einem unserer Hotels anzubieten”, berichtete der Präsident des Hotelierverbands Vittorio Bonacini am Mittwoch. Er rief die Touristiker in Venedig zu scharfen Kontrollen auf, um Betrügereien auf Kosten der Touristen aktiv zu bekämpfen.