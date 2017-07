Hostien müssen laut Vatikan Gluten enthalten

Auch genmanipulierter Weizen zugelassen - © APA (Archiv/dpa)

Hostien müssen einen minimalen Anteil an Gluten enthalten, damit sie an Gläubige verteilt werden können. Genmanipulierter Weizen ist für die Herstellung von Hostien für die Kommunion erlaubt, wie der Vatikan in einem am Samstag bekannt gemachten Schreiben der Kongregation für die Sakramente, das an die Bischöfe aller Welt adressiert war, klarstellte.