Horst/Seidl bei Beachvolleyball World-Tour in Polen out

Ex-Europameister Doppler fühlt sich fit für den Saisonhöhepunkt auf der Donauinsel. “Die kurze Pause nach Gstaad und die täglichen Therapieeinheiten haben meinen Knien sehr gut getan. Die ersten Balleinheiten waren zufriedenstellend, es geht jeden Tag ein bisschen mehr. Ich bin zuversichtlich”, betonte der 36-Jährige nach den Einheiten mit Winter, der wegen einer leichten Muskelverletzung in der linken Brust eine Turnierpause eingelegt hatte.

Auch Trainer Robert Nowotny berichtete von guten Fortschritten. “Er ist im Training wieder ganz normal gesprungen. Die Pause war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollten dem Knie durch das Turnier in Polen nicht zu viel Reiz geben”, sagte Nowotny am Freitag zur APA. Horst/Seidl kehren am Samstag in die Heimat zurück. Nach einem spielfreien Tag starten die gewohnten Paarungen dann zu Wochenbeginn in die finale WM-Vorbereitung. Die erste Einheit im WM-Stadion ist am Mittwoch geplant.

Die dank einer Wildcard für die WM qualifizierten Martin Ermacora/Moritz Pristauz sind in Polen hingegen aus der Gruppenphase aufgestiegen. Die Qualifikanten unterlagen den Letten Martins Plavins/Haralds Regza zwar 1:2 (20,-17,-11), stehen nach einem Sieg am Vortag aber in der Zwischenrunde. Diese Partie war ebenfalls noch am Freitag angesetzt.

(APA)