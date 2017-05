Horschel gewann im Stechen PGA-Turnier in Texas

Noch länger warten musste Alvaro Quiros. Der Spanier gewann am Sonntag auf Sizilien das Turnier der European Tour und beendete damit eine gleich sechsjährige Sieglosigkeit. In der Weltrangliste rückte Jason Day hinter Dustin Johnson (USA) und dem Nordiren Rory McIlroy auf Platz drei vor. Bernd Wiesberger ist weiter 30. und im Race to Dubai Fünfter.

Diese Woche gibt es für Wiesberger und Co. viel zu verdienen. Denn in Wentworth, dem Headquarter der European Tour, steigt die BMW-PGA-Championship. Das vorletzte Turnier vor den Lyoness Open in Österreich (8. bis 11. Juni) ist das erste der neuen Rolex-Serie auf der European Tour. Jeder der aktuell acht Events ist mit zumindest sieben Mio. US-Dollar dotiert, das Finale stellt die mit acht Mio. Dollar dotierte DP World Tour Championship in Dubai dar.

(APA)