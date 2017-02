Hopp – äh – Iran? So wollen die Schweizer aus den Persern eine Skination machen

In den Bergen nahe Teheran lernten Iraner von Schweizern Anfang Februar das Skifahren, wie “20min.ch” berichtet. Vorausgegangen war eine zweiwöchige Suche nach den besten Skifahrern des Landes. Diese sollten ausgebildet werden, um ihr Wissen an eine neue Generation von Skifahrern weiterzugeben. Bislang, so berichtet “20min.ch” weiter, ist Skifahren im Iran ein Sport für Privilegierte – obwohl es gute Pisten gibt. Dank Schweizer Hilfe soll sich das nun aber ändern, und der Sport für breitere Schichten populärer werden. Die Schweizer Skilehrer wollen jedes Jahr wiederkommen, und das technische und methodische Niveau steigern. In Zukunft solle so eine Verbindung zwischen dem Iran und der Schweiz entstehen.

Skifahren im Iran