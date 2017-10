Hongkongs reichster Mann verkauft Hochhaus für 5 Mrd. Dollar

Eigentümer des Hochhauses ist Hongkongs reichster Mann, Li Ka Shing. Das Unternehmen des 89-jährigen Li, CK Asset, verkaufte der Zeitung zufolge seinen Anteil von 75 Prozent an dem Wolkenkratzer an das Konsortium einer chinesischen Energiefirma. Das Hochhaus befindet sich in Hongkongs lebendigem Zentrum und könnte das teuerste Handelsgebäude werden, das jemals in der Stadt verkauft wurde, wenn das Geschäft in Höhe von 5,15 Mrd. US-Dollar tatsächlich so abgewickelt wird.

Hongkongs aufstrebender Immobilienmarkt ist zuletzt zu einer politischen Herausforderung geworden. Für kleine Unternehmen und viele Bewohner ist er zu teuer.

(APA/ag)