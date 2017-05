Honda-Pilot Pedrosa holte in Jerez Pole Position

Dani Pedrosa knapp vor Marx Marquez - © APA (AFP)

Der spanische Honda-Pilot Dani Pedrosa hat am Samstag beim Motorrad-Grand-Prix von Spanien in Jerez de la Frontera in der MotoGP-Klasse die Pole Position geholt. Landsmann, Titelverteidiger und Markenkollege Marc Marquez wurde 0,049 Sekunden zurück Zweiter, der Brite Cal Crutchlow vervollständigte die überzeugende Leistung der Honda-Piloten (+0,204). Es ist Pedrosas erste Pole seit Oktober 2015.