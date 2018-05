„Homunculus“ in neuen Gewässern

Das heurige Puppentheaterfestival „Homunculus“ wurde mit einem Stück der neuen Intendantin eröffnet

„Man lernt das Matrosenleben nicht durch Übungen in einer Pfütze!“ zitierte Susi Claus in Anlehnung an das heurige Homunculus-Motto „Stürmische See“ Franz Kafka. Und sie versprach „Stoff zum Staunen, Nachdenken, Diskutieren und mancherlei Anlass zum Feiern“. Das heurige Festival plätschere nicht einfach dahin, sondern bringe quirliges und frisches Theater, versprach Homunculus-Präsident Günter Bucher. Und Bgm. Dieter Egger war sich sicher, dass Susi Claus, die sich in „neues Gewässer“ vorwage, „keinen Schiffbruch erleiden wird“. Denn hinter Homunculus stehe ein unermüdlicher Verein, der das Gelingen des traditionellen Festivals garantiere.