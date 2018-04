Hommage an Herbert Senn

Die Osterausstellung der bekannten Konditorei Frederic stand ebenso im Gedenken an den Seniorchef

„Papa hat noch viele Dinge für diese Osterausstellung bestellt und gefertigt, allein deshalb wollten wir die Ausstellung trotz seinem so unerwartetem Tod machen“, erzählt Martin Senn. Und dass sowohl Konditormeister Martin Senn wie auch sein Vater die Kunst der Schokoladenverarbeitung wahrlich meisterhaft verstehen, sah man in den vielen kleinen und großen Dingen der sehenswerten Ausstellung. Neben kunstvoll verzierten Pralinen gab es auch Enten, Küken und Osterhasen in verschiedenen Ausführungen, kunstvoll verzierte Ostereier aus hochwertiger Schokolade in verschiedensten Ausführungen, diverse Pralinen, die allesamt von Hand gefertigt waren sowie diverse Marzipanfigürchen, wobei keines ident mit dem anderen war, die die unterschiedlichen Eier dekorierten.