VOL.AT verlost "Homeland"

Wie geht es nach der Präsidentschaftswahl weiter? Diese Frage beschäftigt auch Carrie Mathison in der sechsten Staffel von "Homeland". VOL.AT verlost jeweils eine DVD bzw. Blu-ray.

Carrie (Claire Danes) lebt jetzt in New York und wird in die Nachwirkungen der US-Präsidentschaftswahl verwickelt. Währenddessen muss sie mit einem böse zugerichteten Peter Quinn (Rupert Friend) und einem zunehmend misstrauischen Saul Berenson (Mandy Patinkin) fertig werden. Als die designierte Präsidentin während des Führungswechsels die CIA bekämpft, gerät Carrie ins Kreuzfeuer. Auch in dieser Staffel überzeugt die Serie mit unerwarteten Wendungen und einer mitreißenden Inszenierung.