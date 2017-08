Home Invasion im südlichen Niederösterreich

Ein Fall von Home Invasion beschäftigt seit Sonntag die Kriminalisten in Niederösterreich. In Schwarzenbach im Bezirk Wiener Neustadt-Land waren in den frühen Morgenstunden drei Männer in ein Wohnhaus eingedrungen und hatten drei Bewohner malträtiert. Sie entkamen mit Bargeld, berichtete die Landespolizeidirektion.

Ein 58-Jähriger war durch den Schein einer Taschenlampe im Schlafzimmer geweckt worden und hatte drei Maskierte wahrgenommen. Die Täter stürzten sich sofort auf den Mann und schlugen auf ihn ein. Gegenwehr war zwecklos. Das Opfer wurde gefesselt, berichtete die Polizei. In der Folge schlugen und traten die Täter auch mehrmals auf die Ehefrau (55) und die 80 Jahre alte Mutter des Mannes ein. Mit Bargeld aus dem Tresor im Haus suchte das Trio schließlich das Weite. Für ihre Flucht benützten die Verbrecher das Auto des 58-Jährigen. Der Pkw wurde später in Ungarn aufgefunden. Der Wagen war angezündet worden und brannte aus. Die Polizei in Niederösterreich war verständigt worden, nachdem sich der 58-Jährige von seinen Fesseln befreit hatte. Er wurde ebenso verletzt wie die beiden anderen Opfer. Die Frauen wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Täter sollen 1,75 bis 1,80 Meter groß – zwei schlank, einer korpulent – sein. Alle drei waren schwarz bekleidet, trugen schwarze Sturmhauben und schwarze Handschuhe. Sie sprachen Polizeiangaben zufolge untereinander wenig in gebrochenem Deutsch mit vermutlich ungarischem Akzent. Das Landeskriminalamt NÖ hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise sind unter Tel.: 059133-303333 erbeten. (APA)