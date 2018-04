Holzwurmfest in der Aula

Zu einem Konzert der Holzbläserklassen luden Lehrer und Schüler in die Aula der MS-Hasenfeld.

Lustenau. Acht Lehrer der Rheintalischen Musikschule schickten am Freitagabend ihren Holzbläsernachwuchs auf die Bühne in der Aula der Mittelschule Hasenfeld. Treffend wurde der Abend „Holzwurmfest“ benannt, die Leitung des Konzerts oblag Claus Karitnig.

Neben Saxophonquartett, Querflötenquartett und Clarinoforte, zeigten auch die kleinen, mittleren und großen Holzwürmer, was sie instrumental drauf haben. Stücke von Angel Villoldo dem Tango-Pionier, dem Komponisten Martin Klaschka oder Harold Arlen, der sich in seinen Kompositionen auf Unterhaltungsmusik spezialisierte, brachten die Schüler zu Gehör. Querflöte, Oboe, Fagott, Klarinette und Saxophon zählen zu den Holzblasinstrumenten.

Diese Instrumente eignen sich vor allem zum gemeinsamen Musizieren, in der Musikschule haben die Lernenden verschiedene Möglichkeiten, sich mit ihrem Instrument und ihrem Gefühl für die Musik einzubringen. Ob im Sinfonieorchester, in Workshopbands oder diversen anderen Ensembles, das Angebot ist vielseitig und die Musizierenden werden gemäß ihrem Können gefördert und gefordert. Am Konzertabend hatten die Schüler die Möglichkeit, ihr Können vor einem großen Publikum zu beweisen. In der Aula der Hasenfelder Mittelschule gab es keinen freien Platz mehr und die Musikschüler wurden mit tosendem Applaus für ihre Darbietungen belohnt.