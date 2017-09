Holzsektor 2016 mit besonders großem Außenhandelsüberschuss

Ein Plus von 8 Prozent gegenüber 2015 - © APA (Archiv/dpa)

De österreichische Holzsektor hat im vergangenen Jahr einen Außenhandelsüberschuss von 4,16 Milliarden Euro erzielt – ein Plus 8 Prozent gegenüber dem Jahr 2015. Der Wert ist der zweithöchste jemals erwirtschaftete Überschuss, teilte die Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP) am Freitag mit. Doch heuer sei ein “Kalamitätsjahr”, so die FHP.