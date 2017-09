Holzinger warnt vor Aushöhlung der EU-Rechtsordnung

Dass sich Staaten ausdrücklich weigern, Entscheidungen des EuGH zu akzeptieren, sieht Holzinger als “alarmierendes Zeichen”. Gelingt es nicht, das Urteil durchzusetzen, wäre die gesamte Rechtsordnung der EU infrage gestellt. Also könne man dies nicht durchgehen lassen. Die Möglichkeiten der EU, auf ihre Mitgliedsstaaten einzuwirken, seien aber auch “sehr sehr begrenzt”. Also brauche es ein “hohes Maß an gutem Willen” – besonders jenen, die Entscheidungen des EuGH nicht nachvollziehen wollen- “sich eines besseren zu besinnen und zu überlegen, was sie zerstören”.

Skeptisch zeigte sich der VfGH-Präsident zu überlegten Maßnahmen wie den Entzug des Stimmrechts auf EU-Ebene: “Ob damit Einsicht einkehrt, überlasse ich jedem Einzelnen zu beurteilten.”

(APA)