Holzhauser bleibt bis zum Saisonende bei der Austria

Raphael Holzhauser wird im Frühjahr weiter für die Austria spielen. Dies gab sein Management am Donnerstag bekannt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt in die Türkei gereist, um mit Interessenten zu sprechen. So soll sich Malatyaspor um ihn bemüht haben. Holzhausers Vertrag bei der Austria läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist nicht angedacht. Er wird somit ablösefrei gehen können.

“Austria Wien und Raphael haben sich entschieden den Weg bis Sommer 2018 gemeinsam zu gehen. Damit ist ein Wechsel in dieser Transferperiode vom Tisch”, hieß es in der Mitteilung von Holzhausers Berater auf Facebook. Die Violetten traten am Donnerstag die Reise ins Trainingslager auf Zypern an.