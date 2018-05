Holzhauser-Abschied von der Austria fix

Raphael Holzhauser wird Fußball-Bundesligist Austria nach Saisonende laut der Tageszeitung "Kurier" definitiv verlassen. Ein letzter Anlauf, den im Sommer auslaufenden Vertrag des Spielmachers zu verlängern, sei gescheitert. "Am Ende sind wir nicht zusammengekommen", wurde Austrias AG-Vorstand Markus Kraetschmer am Donnerstag in der Online-Ausgabe zitiert.

Holzhauser gab seinen Abschied von der Austria auf seiner Facebook-Seite bekannt. Er wolle sich beim Verein von ganzem Herzen bedanken. “Austria hat mir in einer schwierigen Phase meiner Karriere die Chance gegeben und auf mich gesetzt. Leider sind wir in den vielen Gesprächen nicht zusammengekommen und werden uns somit im Sommer trennen”, schrieb der 25-Jährige.

In den abschließenden vier Bundesliga-Runden gelte es, “sich ordentlich von dieser Saison zu verabschieden”. Wohin ihn seine Reise danach führt, ließ Holzhauser offen. Er hoffe aber, eines Tages noch einmal das Trikot der Veilchen zu tragen.