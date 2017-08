Holzbrücke brach in Bayern bei Gruppenfoto zusammen

Die etwa eineinhalb Meter hohe Brücke krachte plötzlich zusammen, mehrere der Teilnehmer stürzten in den Weißbach. Der Bach ist an der Stelle nur etwa 20 bis 30 Zentimeter tief, so dass alle von allein herausklettern konnten. Elf Kinder und Jugendliche wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Einer der Verletzten musste stationär aufgenommen werden.

Warum die Brücke einstürzte, wird nun ermittelt. “Eine der Bohlen war ziemlich morsch”, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Jugendgruppe mit Teilnehmern im Alter von zehn bis 17 Jahren stammt aus dem Kreis Regensburg und war in einem Camp in Inzell untergebracht.

(APA/dpa)