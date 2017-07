1986 hatte sich der Sänger für einen Spezialeffekt seiner damaligen Bühnenshow filmen lassen. “Das war so nah an einem Hologramm wie nur möglich”, erzählte seine Witwe Wendy Dio dem Magazin. In Zusammenarbeit mit einer Spezialfirma habe man das Hologramm so angepasst, dass die Performance vieler Hits möglich sein wird. Die Witwe ist überzeugt, dass ihr Mann seinen Segen dazu gegeben hätte. Ein Österreich-Termin ist vorerst nicht dabei.

(APA)