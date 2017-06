Holocaustleugner Horst Mahler nach Flucht wieder in Haft

Mahler suchte vergeblich um politisches Asyl an - © APA (dpa)

Der nach Ungarn geflüchtete deutsche Holocaustleugner Horst Mahler sitzt seit Dienstag wieder in Deutschland in Haft. Ungarische Beamte übergaben den 81-Jährigen am Vormittag in Budapest den deutschen Behörden, wie die Staatsanwaltschaft München II auf Anfrage bestätigte. Er wurde nach Angaben des brandenburgischen Justizministeriums in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel zurückgebracht.