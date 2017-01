Neujahrsscherz: Hollywood wird zu “Hollyweed”

Kiffen ist in Kalifornien seit November legal - © APA (AFP)

Ein Unbekannter hat den berühmten Schriftzug über den Hügeln Hollywoods in Anspielung auf das in Kalifornien legalisierte Marihuana zu “Hollyweed” abgeändert. Die beiden riesigen O-Buchstaben des Wahrzeichens von Los Angeles waren am Neujahrsmorgen mit weißen und schwarzen Planen jeweils zu einem E abgewandelt worden, wie Fotos zeigen.